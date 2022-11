Hans Vanaken temporise après la défaite contre l'Egypte : "Le groupe n’a pas perdu confiance en lui"

Titularisé durant le revers des Diables Rouges contre l'Egypte (1-2) vendredi, Hans Vanaken s'est présenté ce samedi aux activités médias.

"Ce n’était vraiment pas un match facile contre les Egyptiens. On prend un but trop rapidement après une erreur. C’était leur seule grosse occasion en première période je trouve. On s’est procuré des possibilités et on avait la possession. On doit emporter le positif de ce match vers le Mondial qui débute tout bientôt. On doit retrouver de la fraicheur aussi", a expliqué le médian brugeois.