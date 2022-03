Hans Vanaken avant Belgique - Burkina Faso : "Prouver que j'ai ma place dans ce groupe à la Coupe du Monde"

Hans Vanaken, buteur samedi en Irlande, s'est présenté en conférence de presse ce lundi à Tubize pour aborder la seconde rencontre du rassemblement des Diables Rouges U50. Mardi, l'équipe nationale belge rencontrera le Burkina Faso au Parc Astrid et entend bien renouer avec la victoire après son partage (2-2) sur l'île d'émeraude.

"C’est bon à prendre d’être décisif en match (un assist et un but, ndlr), mais cela ne fait pas tout, a souligné Hans Vanaken en conférence de presse. On n’a pas toujours réussi à trouver nos automatismes avec Michy et Charles, mais c’est normal, c’est la première fois qu’on jouait tous les trois ensemble. On va jouer pour gagner, pour dominer, imposer notre jeu. Tout le monde qui reçoit du temps de jeu veut se montrer, et moi, je veux prouver que j’ai ma place dans ce groupe à la Coupe du Monde. Nous jouerons à Anderlecht, mais cela ne change rien pour moi : c’est un match de la Belgique face au Burkina Faso, pas du Club de Bruges. Même s’il y a beaucoup de supporters d’Anderlecht dans le stade, je suis sûr que tous les joueurs de l'équipe nationale seront soutenus."