Hans Op de Beeck, Silence et Résonance, au Musée de Flandre à Cassel

Le Musé de Flandre à Cassel est situé dans le nord de la France, une trentaine de kms au sud de Dunkerque. Il présente une belle collection de peintures flamandes des 16e et 17e siècles et au-delà et des liens s’établissent entre l’art contemporain et les pièces de la collection.

Hans Op de Beeck, plasticien belge né à Turnhout en 1969, présente une vingtaine d’œuvres : des aquarelles, des photos, des sculptures, des installations et une vidéo. Elles entrent en dialogue avec les tableaux des maîtres anciens. L’artiste contemporain, à l’instar des peintres du passé, aborde les genres du paysage et du portrait, de la nature morte ou de la vanité. Il compose aussi un cabinet de curiosités ou une chambre des merveilles.