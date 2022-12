Hannut : une impressionnante parade de Noël pour la dernière étape du Belfius Viva for Life Tour

Fanny a mis les petits plats dans les grands pour ce dernier défi, en faisant notamment appel au cirque Stromboli et ces acrobates. Le résultat est impressionnant et sans surprise, son char est élu "plus beau char de la parade".

C’est donc un bourgmestre très fier qui remet un chèque de 2500€ pour compléter la cagnotte de Viva for Life : "Je suis super heureux, il y a du monde, tous les hannutois ont répondu présents ! Ça fait chaud au cœur !"

Demain, Fanny et son équipe seront de retour à Bertrix pour la grande soirée de clôture avec, ils l’espèrent "un beau chèque de Belfius !"