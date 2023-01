Hannut: un professeur utilise le jeu vidéo Minecraft pour travailler avec ses élèves

Au Collège Sainte-Croix et Notre-Dame de Hannut, le jeu vidéo est mis au service de l'apprentissage.

Un professeur de cet établissement, David Nyssen, a en effet décidé d'intégrer la version éducative du jeu vidéo Minecraft dans son cours de bureautique à destination des élèves de 2e et 4e secondaires. Une partie du cours reste donnée de manière classique, mais par moment il propose aux élèves des séances d'exercices dans Minecraft. Son idée a emballé les élèves et elle donne des résultats.

Redonner un coup de boost

David Nyssen avait envie de changer sa manière de dispenser son cours. Il a pensé à introduire un média prisé par les adolescents: le jeu vidéo. L'exercice de ce jour portait sur la cybersécurité. "Les élèves, par équipe de deux, devaient résoudre des énigmes, trouver des indices et débloquer différents niveaux" explique l'enseignant. "Le but était vraiment de trouver les bons gestes numériques à acquérir au quotidien."

Le recours au jeu vidéo a généré intérêt et progrès: "J'ai effectivement constaté des progrès chez certains de mes élèves qui étaient limite en décrochage scolaire. Evidemment, je n'utilise pas Minecraft éducation durant toute l'année scolaire. Mais, à certains moments, si je vois que les étudiants sont un petit peu moins motivés, ou qu'ils attendent autre chose du cours, et bien l'utilisation de jeux vidéos peut redonner un petit coup de boost."

Les élèves ravis

Cet intérêt est confirmé par les élèves comme Margaux: "C'est mieux de faire par un jeu vidéo genre Minecraft, on apprend de nous-mêmes, c'est beaucoup plus compréhensible. Il y a une collaboration, on peut résoudre des énigmes ensemble."

De quoi forcément donner envie aux élèves de voir d'autres cours intégrer le jeu vidéo. "Ce serait cool oui" confirme Guilherme. "Par exemple en géographie, histoire, math, informatique, religion aussi, ce serait bien." Et leur professeur confirme que le jeu vidéo conviendrait à bien des matières.