Hannut : quand des artistes envahissent une vieille piscine

Les vestiaires, les douches, le bassin, les anciens tremplins ou encore les lunettes de piscine, ici, tout est source d’inspiration. Les organisatrices avaient en effet proposé aux artistes de s’inspirer du thème de la piscine pour créer leurs œuvres.

Beaucoup ont fait appel à des souvenirs personnels, pour mettre en avant ce lieu chargé d’histoires humaines et connus de tous dans la commune. C’est le cas de Marielle Lejeune. Pour elle, piscine rimait avec angoisse quand elle était plus jeune : "L’eau pour moi, c’était quelque chose qui m’absorbait, qui allait me diluer. Quand on est une jeune fille, c’est difficile par rapport à notre corps qui change, à nos règles".

Une piscine, c’est donc un lieu chargé d’histoires humaines, avec une âme, à mille lieues des galeries d’art dont Sylvain Dubrunfaut, peintre français, a l’habitude : "Les galeries d’art sont souvent des endroits aseptisés. Ici, c’est un lieu avec une histoire. L’objectif, c’est de faire entrer notre travail en résonance avec le lieu. Cela crée une sorte de supplément d’âme".

L’exposition d’art contemporain à l’ancienne piscine de Hannut ouvrira le 21 avril, et tous les week-ends jusqu’au 21 mai.