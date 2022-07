Hannut : les cuisines de la maison de repos Loriers sont toujours hors service

Au home, les locaux de la cuisine sont plongés dans l’obscurité. "Il n’y a toujours pas de courant. Il nous manque une pièce pour pouvoir relancer le courant dans la cuisine et pouvoir enfin tester différents matériels : le four, les plaques chauffantes, les cuves…", explique Hervé L’Hoest, le directeur, "On bénéficie des cuisines de l’Athénée de Hannut, qui se trouve à 500 mètres. Mais, à partir du mois de septembre, la cuisine n’est plus du tout à notre disposition et donc là on va devoir soit faire venir des repas préparés et les réchauffer ici sur place, soit trouver une autre solution."

Il est clair, en tout cas, qu’au home ce ne sera pas possible. "Ce ne sera pas prêt. Tout est propre, mais on ne sait pas si ça fonctionne ou pas.", constate Hervé L’Hoest.

Le directeur du home relève par ailleurs : "C’est le congé du bâtiment au mois de juillet. Il y a un devis au niveau de la réfection des parois en plâtre, au niveau des couloirs, des vestiaires pour le personnel. Au niveau de la cuisine, là, c’est bon, si ce n’est que les portes et les chambranles entre le couloir et la cuisine ne sont plus résistants au feu donc il faudra les remplacer également.".