Hannut : le cirque Stromboli de retour 15 ans après pour la tournée de son quinzième anniversaire

Des communes ne veulent carrément plus accueillir de cirque à cause du comportement de certains : "Au niveau de l’affichage, pas spécialement. C’est plutôt au niveau de la détérioration des endroits où ils s’installent : s’ils ne ramassent pas les détritus etc.".

Etablir un climat de confiance

Lorsque le cirque Stromboli veut se produire dans une commune où il n’a pas ses "habitudes", il doit donc convaincre : "En général, je leur dis : "Téléphonez à telle ou telle où je passe et vous verrez qu’on respecte vraiment les réglementations.". Je leur donne même des papiers leur disant que j’arrive à telle date, que j’affiche à telle date et que j’enlève à telle date. Je travaille à peu près toujours dans les mêmes communes, donc il y a vraiment un climat de confiance qui s’est fait. Durant l’été, nous faisons même des stages de cirque que nous proposons dans les communes dans lesquelles on travaille. C’est vous dire à quel point on a une relation vraiment étroite avec les communes.".

Avec le covid, le cirque Stromboli a connu près d’un an d’inactivité et quand il a pu reprendre, en plein air et à jauge réduite : "Le public était ravi. Nous avons dû rajouter des spectacles parce que les gens voulaient vraiment sortir et ça nous a fait un bien fou.".