Hannut : la Ville veut produire du gaz par biométhanisation, elle a lancé un appel aux agriculteurs

La Ville de Hannut songe à construire une unité de biométhanisation pour produire du gaz au départ de matières organiques qui seraient, notamment, fournies par des agriculteurs. La faisabilité du projet est à l’étude. La Ville a lancé un appel pour trouver des agriculteurs intéressés. Ils sont une quinzaine à y avoir déjà répondu.

La biométhanisation vise le plus souvent à produire, au final, de l’électricité. L’objectif de Manu Douette, le bourgmestre de Hannut, est différent : "L’idée c’est de prendre tous les déchets agricoles, venant de nos horticulteurs également, voire les déchets de tonte de pelouses, les laisser se putréfier, retirer le gaz qui sort de cette décomposition et pouvoir injecter ce gaz dans le réseau de RESA.".

RESA planche sur la question. Le bureau d’études Walvert cherche de possibles lieux d’implantation. La commune consulte les agriculteurs intéressés. "Walvert va également aller rencontrer chaque agriculteur pour voir ce qu’il sait amener comme matière.", poursuit le bourgmestre, "Pour avoir une bonne transformation, parfois il faut ajouter une culture faite spécifiquement pour produire un maximum de gaz. Mais dans un premier temps, on essaie d’avoir un minimum de cette culture dédiée puisque la vocation première de nos terres agricoles est la vocation nourricière."

Marc Wautelet fait partie des agriculteurs qui ont répondu à l’appel : "Il y a des bouleversements constants dans notre métier. Quand on a une possibilité de culture supplémentaire ou d’utilisation des sous-produits, c’est intéressant. Deuxième chose, le digestat, le résidu obtenu à la fin du processus, peut remplacer les engrais. Ça nous permet d’avoir de l’engrais organique plutôt que chimique et à un prix plus avantageux.".