Hannut : l’école Saint-Coeur de Marie va être vendue

A Hannut, l’information provoque une vive émotion : l’école Saint-Coeur de Marie va être vendue. C’est une décision du Pouvoir Organisateur.

Le torchon brûle

Entre la direction, les enseignants de l’école Saint-Coeur de Marie et le Pouvoir Organisateur (PO) de l’enseignement Catholique de Hannut, le torchon brûle depuis un certain temps. Cette semaine, l’équipe pédagogique a été informée des intentions du PO. Ils devront donc quitter les lieux et s’installer au Lycée Sainte-Croix & Notre-Dame, avenue Paul Brien. Là, ils seront rejoints par les élèves de l’enseignement primaire du Collège de Hannut.

La directrice, Annick Triffaux est très fâchée et en colère par rapport à cette décision. Cette enseignante de formation fréquente l’établissement scolaire depuis 1988 et a pris la direction en 2009.

Déception pour les enseignants

Le personnel enseignant ne cache pas son désarroi tout comme les parents qui apprennent la nouvelle. Ceux-ci aussi trouvent que l’information a un goût amer et se posent de nombreuses questions.

Un président sûr de lui

Benoît Dubois, le président du pouvoir Organisateur de l’Enseignement Catholique de Hannut est sûr de lui et de son opération. Qui est-il ? "Je suis originaire de Soignies. Je vis à Neerheylissem. Je suis entré comme administrateur au sein du PO en janvier 2007 et j’assume la présidence depuis juin 2022. Mes quatre enfants sont passés par les écoles libres de Hannut", répond-il. Il n’a "aucune idée" de la surface des bâtiments situés dans le centre de Hannut, juste en face de l’église Saint-Christophe.

Il n’y aura pas de marche arrière

Mercredi, le personnel a reçu une lettre signée par M. Dubois relative à la réorganisation des écoles libres de Hannut. On peut notamment lire ceci : "Tout l’enseignement maternel sur le site de la rue Zénobe Gramme ; un programme de rénovation et de création de classes y sera entamé dès l’an prochain. Tout l’enseignement primaire sur le site de l’avenue Paul Brien […]. Le site sera aménagé pour accueillir les enfants de 6 à 12 ans. Tout l’enseignement secondaire sur le site rue de Crehen : rue de Namur ; des classes y seront créées, la chapelle désacralisée sera reprise, un réfectoire et une infrastructure sportive y seront prévus. Le site de la rue de l’Aîte sera cédé permettant de financer les travaux à réaliser ; l’enseignement spécialisé pourra emménager sur le site de Cras-Avernas […]".

Le président poursuit : "Nous mesurons à quel point cette décision peut toucher beaucoup d’entre vous au plus profond de leur affect. Vous mesurez à quel point cette décision a été difficile à prendre".

Lors d'un entretien, cet après-midi, Benoît Dubois aprécisé : "Il n’y aura pas de marche arrière".

Il faudra entre trois et quatre ans pour réorganiser l’enseignement libre de Hannut.