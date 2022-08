Hannes Delcroix après la victoire d'Anderlecht aux Young Boys : "Très content d'avoir marqué, ça faisait longtemps"

Le Sporting d'Anderlecht a fait un pas vers les poules de la Conference League ce jeudi soir en s'imposant sur la plus petite marge face aux Young Boys de Berne (0-1). Le buteur du jour, Hannes Delcroix, a fait part de sa satisfaction au micro d'Eby Brouzakis.

Hannes Delcroix n'a pas l'habitude de marquer des buts. Alors du pied droit, c'est encore plus rare. "Très très content d'avoir marqué, ça faisait longtemps, s'exclame le défenseur gaucher. Je suis content de pouvoir aider l'équipe à gagner."

Titularisé comme à son habitude sur la gauche de la défense à trois de Felice Mazzù, le Belge de 23 ans retient du positif de la prestation des Mauves. "On a vraiment souffert les quinze premières minutes, mais il y avait une bonne organisation. Après le but, on a aussi joué un peu plus bas mais on a fait un bon match, solide."