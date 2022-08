Hanne Verbruggen réalise un marathon de folie et termine 8e à Munich, Mieke Gorissen décroche une jolie 13e place

Hanne Verbruggen, 29 ans, a réalisé une magnifique course au marathon des championnats européens de Munich en 2'29''44 ! Enseignante au civil, Verbruggen a surpris en décrochant une superbe huitième place. Autre Belge et autre prof, Mieke Gorissen a elle aussi réalisé une superbe course, très régulière elle a franchi la ligne en treizième position.

Verbruggen y a cru dans cette course puisqu’elle est parvenue à rester dans le groupe de tête durant presque la totalité de la course. Elle a commencé à lâcher le groupe de tête après 35 kilomètres parcourus. Pour être distancée par un petit groupe dans les quatre derniers kilomètres et finalement franchir la ligne d’arrivée en huitième position.

Les trois médailles sont revenues à Aleksandra Lisowska (or), Matea Parlov Kostro (argent) et Nienke Brinkman (bronze).