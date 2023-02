Hanne l’infatigable et Stijn le "moves maker", les Desmet nouveaux porte-drapeaux du short-track belge

Et les Desmet sont de "bons élèves". Arrivés sur la pointe des pieds, ils les regardent désormais les stars néerlandaises les yeux dans les yeux. Fini le rôle de sparring-partner, ils s’érigent désormais en véritables rivaux. Mi-janvier, ils décrochent cinq médailles de l’Euro de Gdansk. Avec en apothéose, leurs premiers titres européens. Tous les deux voulaient "goûter à la victoire" cette saison. Ils l’ont fait le même jour le même jour, sur la même distance.



"Ce n’est pas fréquent de voir un frère et une sœur suivre une trajectoire aussi similaire. Je fais de bonnes choses, Stijn fait de bonnes choses. Toutes les saisons, nous avons presque toujours fait les mêmes résultats. Je ne sais pas vraiment d’où cela vient. D’une part nous avons tous les deux un certain talent. Mais oui, cela apporte de la motivation. Tu vois que l’autre peut le faire et c’est sans doute aussi bien pour ta confiance en toi", analyse Hanne, première Belge à remporter une manche de Coupe du monde.



"C’était très spécial. J’ai tout de suite vu que Hanne était dans un bon jour. Mes premiers tours ont été un peu plus difficiles mais je suis passé. Et puis j’ai vu Hanne gagner. J’étais super heureux. C’est parfois difficile de voir ses compétitions quand je suis moi-même engagé. Mais ça, s’est bien passé. Je suis venu au bord de la piste, j’ai sauté et j’ai applaudi après sa victoire. Et puis je me suis directement reconcentré sur ma course. Et ça s’est aussi bien passé. Faire des résultats si semblables, c’est fantastique. Son titre a été un boost. Je n’y ai pas vraiment pensé sur le moment. Mais j’étais heureux et je pense que c’est toujours bien d’arriver sur la ligne de départ avec le sourire", explique le double médaillé de bronze des derniers mondiaux.