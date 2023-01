Hanne et Stijn Desmet signent une double médaille d'argent pour la Belgique à l'Euro de Short-Track

Stijn Desmet, 24 ans, a décroché la médaille d'argent sur 1.500m aux championnats d'Europe de shorttrack, samedi à la Hala Olivia de Gdansk en Pologne. Deuxième de la finale B, Rino Vanhooren est 8e.

L'Anversois a joué son va-tout à trois tours de l'arrivée sur cette piste courte en prenant les commandes pour n'être finalement devancé sur le fil que par le Néerlandais Jens van 't Wout. Un autre Néerlandais Friso Emons a pris la médaille de bronze. Quelques instants plus tôt, sa soeur Hanne Desmet avait aussi décroché la médaille d'argent sur 1.500m. Stijn Desmet, 14e des Jeux Olympiques d'hiver l'an dernier, avait pris la 7e place lors des derniers championnats d'Europe en 2021. L'édition 2022 prévue à Dresde avait été annulée. En demi-finales, placés dans la même série, la 3e et dernière, Stijn Desmet avait pris la 2e place alors que Rino Vanhooren terminait 4e pour se hisser tout de même en finale B pour les places 7 à 14. Le Brugeois, 26 ans, s'y classait 2e pour prendre la 8e place au classement général sur la distance. Cette demi-finale avait dû être recourue, les deux Belges et un troisième patineur ayant volé au sol dans la première course. C'est l'Italien Pietro Sighel, 5e des Jeux Olympiques d'hiver sur la distance, qui avait été disqualifié.