Hanne Desmet en quarts de finale du short-track aux JO d'hiver de Pékin

Hanne Desmet s'est qualifiée pour les quarts de finale du 500m en shorttrack, le patinage de vitesse en piste courte, aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin.

Sur la piste du Palais omnisports de la capitale chinoise, Desmet a terminé troisième de la 8e série en 43.702, un chrono suffisant pour accéder de justesse au tour suivant, après avoir dépassé sur le fil la Polonaise Nikola Mazur (43.732). L'Américaine Kristen Santos a remporté cette série en 43.579 devant la Russe Elena Seregina (43.605).

Les deux premières de chaque série et les quatre troisièmes les plus rapides avancent en quarts de finale, programmés lundi, tout comme les demi-finales et la finale. Desmet a réalisé le quatrième temps des concurrentes classées en troisième position.

Desmet, 25 ans, dispute ses premiers Jeux. Après le 500m elle s'alignera aussi sur 1.000m (qualifications le mercredi 9 février) et 1.500m (quarts de finale le mercredi 16).