Hanne De Smet après sa qualification pour les quarts de finale en shorttrack : "je me sens vraiment bien"

Hanne De Smet s'est qualifiée pour les quarts de finale dans l'épreuve des 1000m. Après sa cinquième place finale sur 500m, la patineuse respire la confiance. "Je me sens super bien, j'avais des adversaires très performants dans ma série mais j'ai réussi à décrocher cette qualification via la deuxième place, c'est une bonne chose pour moi. Je suis également satisfaite de mon chrono, sincèrement j'ai cru que je pouvais accrocher cette première place mais il y avait un trop grand écart pour risquer quoique ce soit, je préférais me concentrer sur cette deuxième position."

Dans la forme de sa vie après avoir arraché le record de Belgique en 500m, De Smet reste prudente : "Quel est mon objectif maintenant ? Je ne sais pas, je me sens bien donc on verra bien."