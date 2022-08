Hanne Claes, Paulien Couckuyt et Nina Hespel éliminées en demi-finales du 400m haies

Aucune des trois Belges engagées lors des demi-finales du 400 mètres haies n'est parvenue à se hisser en finale de l'Euro d'athlétisme. Jeudi à Munich, Hanne Claes a échoué à la 9e place des demies, la première éliminatoire.

Hanne Claes, 4e de l'Euro 2018 à Berlin, était présente dans la 3e et dernière série aux côtés de la Néerlandaise Femke Bol, en lice pour un doublé 400-400 haies inédit, qui a remporté la course en 53.73. La Belge, qui n'était pas présente aux derniers Mondiaux, a longtemps été en tête mais a commis une erreur et perdu de la vitesse dans la dernière ligne droite. Elle a terminé 4e de sa course en 55.31, le 9e temps général, non loin de son meilleur temps de la saison (55.23). Dernière repêchée au temps, l'Italienne Ayomide Folorunso a couru en 54.98.