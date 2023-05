Hannah Judagu, la relève de la bedroom pop new-yorkaise

Aperture a été créé entre New-York, Mesquite et Paris. Est-ce que tu dirais que chaque lieu a laissé son essence, sa trace sur l’album ?

Oui, bien sûr. Lorsque je suis au Texas, je me sens chez moi. Chaque fois que j’étais là-bas, j’avais tendance à écrire beaucoup plus sur la famille et à réfléchir à mon éducation. Au niveau des influences, on est sur des choses moins électroniques, moins folles, plus vertes, plus introverties. Ensuite, à New-York, j'ai écrit beaucoup de démos pour l’album. Pas mal de mes amis, que j'ai rencontrés à l’université ou à des concerts, m'ont montré une musique plus expérimentale. Je pense que ça se reflète dans certains aspects de la production de l'album, comme la façon dont nous avons utilisé les synthétiseurs et les guitares. Paris, c'était cool d'être là-bas parce que j'étais en quelque sorte à la périphérie de la ville, dans une maison, et le studio était au sous-sol. On était tout le temps à l'intérieur (rires), ce qui, je pense, s'est prêté à beaucoup d'idées hors des sentiers battus. Dans ces cas-là, on n'entend pas grand-chose, on est dans ses propres pensées. Comme je travaillais avec Max à Paris, il m'a beaucoup apporté et m'a en quelque sorte fait découvrir le monde des instruments analogiques et des sons plus acoustiques. Chaque ville a été une sorte de tremplin pour moi.