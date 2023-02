Hanif, "chef du sucré" et sans papiers : "J'espère qu'un jour, je vais revoir maman, mon frère et ma sœur"

Hanif n’a plus vu ses proches depuis 8 ans. Ce jeune Afghan de 22 ans a fui son pays à l’âge de 14 après l’assassinat de son père par des proches des talibans. Il est arrivé en Belgique quelques mois plus tard après un long périple.

Aujourd’hui, Hanif est reconnu dans son travail en tant que "chef du sucré" dans un restaurant à Durbuy. Il a un réseau d’amis et est très apprécié par ses collègues. Sa vie est pourtant loin d’être un long fleuve tranquille. Le jeune Afghan se bat depuis des années pour obtenir des papiers. Il peut compter sur le soutien de son amie Amélie qu’il considère comme sa grande sœur. La jeune femme l’aide dans ses démarches administratives.

"Quand Hanif est arrivé, il a cité une ville qui n’était pas directement la bonne. Il s’est mal exprimé. On l’a mal compris. On l’a pris pour un menteur. A partir de là, c’est comme si son dossier avait été mis aux oubliettes", explique Amélie. Hanif aimerait être régularisé au vite. Il a également un autre souhait : "J’aimerais que Fedasil me soutienne dans ma demande de regroupement familial pour que ma mère et ma sœur soient en sécurité ici."