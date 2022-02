Handisport : le Cercle adapté andennais fêtera ses 10 ans en 2022

L’initiative a été prise en septembre 2012 par l’Echevinat des Sports d’Andenne, en collaboration avec le Centre Saint-Lambert de Bonneville, qui héberge des adultes présentant une déficience intellectuelle, et le Centre Altéo de Namur, qui propose et encadre diverses activités sportives aux personnes touchées par un handicap ou une déficience.

Le Cercle adapté andennais n’est pas à proprement parler un club sportif, mais plutôt un groupe multisports mixte où l’aspect ludique prime. Il compte désormais 35 membres, âgés de 11 à 70 ans.

En 2018, cette ASBL s’est rapprochée de la Ligue handisport francophone (LHF). Et au-delà de la partie récréative, en fonction des capacités de l’un.e ou l’autre, le Cercle adapté andennais accompagne volontiers ses membres les plus doués, et les plus motivés, vers la compétition.