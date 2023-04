Handisport : Adem Wahbi, le golf pour équilibre

Le golf, c’est son équilibre. Biplégique, Adem Wahbi possède des difficultés à marcher. L’information ne parvient pas de son cerveau à ses jambes. Mais depuis gamin, il a trouvé sa discipline, son "truc" et c’est le golf. Après avoir essayé le basket, le football, le tennis et avoir encaissé quelques chutes, Adem a testé le golf en vacances et ne s’est plus jamais arrêté depuis lors.

À désormais 24 ans, le golf est son métier. Il est l’actuel numéro un belge en handigolf, et vise la première place mondiale dans le courant de cette année. Quatre à six heures de golf par jour, deux heures de renforcement musculaire à la salle au quotidien, hygiène de vie irréprochable, Adem met toutes les chances de son côté pour atteindre ses objectifs ambitieux. Tout cela dans un entourage sain qui ne lui a jamais fait ressentir sa différence.

Il raconte d’ailleurs une anecdote toute mignonne sur son enfance, où il faisait la course avec son frère et que jamais celui-ci ne l’a laissé gagner. Il faut dire que dans leur esprit d’enfants, ils y croyaient tous les deux. Et parfois il suffit d’y croire pour déplacer des montagnes, voilà qui colle plutôt bien à ce personnage attachant. Rencontre.