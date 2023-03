Handicapé moteur, Franck ne peut pas monter dans le bus TEC à cause d’une défaillance technique

Du côté des TEC, on est bien au courant que les rampes d’accès des véhicules sont problématiques. " Parce qu’elles sont fortement exposées aux projections de la route, indique Stéphane Thiery, le porte-parole des TEC. Même avec des maintenances régulières, comme elles sont actionnées très rarement, nous avons régulièrement des pannes. En discutant avec les constructeurs de nos bus, on se rend compte que ce n’est pas un problème spécifique aux TEC, c’est le cas sur l’ensemble des bus des opérateurs européens. Et malheureusement, ce monsieur en a fait plusieurs fois l’expérience. " Le TEC ajoute faire de ce problème un point d’attention dans un plan d’actions mis en œuvre avec une association de clients PMR dont l’objectif est de faciliter la vie des personnes à mobilité réduite.

On parle de moi parce que je rouspète et je ne me laisse pas faire. Mais combien d’autres se résignent et rentrent chez eux ?

En attendant, Frank explique avoir été invité à aller prendre le bus à un autre arrêt, adapté aux PMR mais plus éloigné de son domicile. Sans garantie toutefois que la rampe PMR fonctionnera la prochaine fois. L’homme est cependant déterminé à faire bouger les choses. " Combien y a-t-il de voyageurs en fauteuil roulant qui souhaiterait voyager en bus mais qui ne peuvent pas le faire ? On parle de moi parce que je rouspète et je ne me laisse pas faire. Mais combien d’autres se résignent et rentrent chez eux sans rien dire à personne ? Il y en a beaucoup plus qu’on ne le pense ", termine-t-il.