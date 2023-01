Handicap visuel et nouvelles technologies : pourquoi le braille reste essentiel à l’heure du numérique

Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la Santé, une personne sur 1000 en Belgique serait aveugle, alors qu’une sur 100 serait considérée comme malvoyante. Chez nous cependant, comme chez nos voisins français, seulement un malvoyant sur cinq est en mesure de lire le braille.

L’apprentissage de ce nouveau langage n’est pas chose aisée et les obstacles sont nombreux. "Apprendre le braille n’est pas donné à tout le monde. Plus les personnes sont âgées, plus il est difficile de l’enseigner. Il faut que la pulpe du bout des doigts soit souple afin de pouvoir lire en relief. Les enfants l’intègrent plus rapidement", explique Line Brasseur, chargée de communication pour l’ASBL La Lumière qui s’occupe notamment de former les déficients visuels.

C’est d’ailleurs pour cette raison que le braille est enseigné aux enfants le plus tôt possible, selon Line Brasseur, afin qu’ils puissent rapidement devenir autonomes et pour favoriser leur inclusion sociale et professionnelle : "Ils suivent leurs cours en braille, ils ont des machines pour écrire en braille. De notre côté on leur transcrit tous leurs cours en braille et en relief, pour les cours à forte composante visuelle comme la géométrie ou la géographie."