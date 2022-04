Handicap International appelle la Belgique à s'engager contre l'utilisation d'armes explosives en zones peuplées

Handicap International appelle mardi le gouvernement belge à mettre fin aux souffrances des civils causées par les bombardements et les pilonnages. "Il est urgent de finaliser un accord international contre l'utilisation d'armes explosives lourdes en zones peuplées", plaide l'association humanitaire. "Leur utilisation massive et répétée est l'une des principales causes des crises humanitaires longues et les civils en sont les principales victimes."

Des négociations pour une déclaration politique visant à résoudre les dommages humanitaires causés par l'utilisation des armes explosives en zones peuplées se sont tenues du 6 au 8 avril à Genève, en Suisse.

Les États présents ont reconnu l'urgence de répondre aux dommages causés aux civils par cette pratique. "Beaucoup semblent prêts à exclure l'utilisation des armes explosives les plus lourdes des zones peuplées. De nombreux États se sont également dits prêts à partager leurs pratiques concernant l'utilisation des armes explosives en zones peuplées pendant un conflit", rapporte Handicap International.

Le texte final sera présenté lors du prochain cycle de consultations en juin prochain, puis soumis aux États pour adoption dans les mois suivants.

Pas d'engagement fort selon l'association

Les députés belge Samuel Cogolati, français Julien-Hubert de Laferrière et britannique Stewart McDonald ont participé aux discussions. Ils ont signalé le caractère systémique des dommages causés par les armes explosives dans les zones peuplées et ont rappelé la nécessité d'un accord international fort.

"La position de la Belgique était particulièrement attendue ces derniers jours", rappelle la chargée de plaidoyer pour le désarmement chez Handicap International, Marion Guillaumont. "L'ONG accueille favorablement le soutien exprimé par le gouvernement belge sur les questions d'assistance aux victimes et d'accès humanitaire dans la lignée de ses engagements passés. Toutefois, notre organisation reste préoccupée par la position du gouvernement belge qui ne s'est pas montré à la hauteur des attentes et demandes de ses parlementaires exprimées dans une résolution adoptée par une très large majorité de députés en mai 2021", nuance-t-elle.