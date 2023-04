Handicap à l’école : l’Athénée de Jambes est devenu entièrement accessible aux PMR

L’Athénée royal de Jambes est désormais totalement accessible aux personnes à mobilité réduite. C’est un projet qui aura pris environ 6 ans, à l’initiative du pouvoir organisateur, Wallonie-Bruxelles Enseignement, et de CAP 48.

L’école a en effet subi des travaux d’aménagement afin que tous ses bâtiments, hall omnisports compris, soient facilement accessibles aux personnes à béquilles ou en chaise roulante. L’aménagement a coûté plus de 400.000€, répartis entre la communauté française et le pouvoir organisateur, avec un subside de 100.000€ de CAP 48.

Au cœur du dispositif : une imposante passerelle en bois de trois étages, qui relie les deux ailes de l’école, et qu’on parcourt grâce à un ascenseur exclusivement réservé aux personnes à mobilité réduites (et aux sportifs blessés de la section sport étude). "C’est de cette passerelle que tout part, explique la directrice", Cécile Geudvert. "Grâce à elle, on passe d’une aile à l’autre, mais on a aussi accès facilement à l’extérieur et au hall omnisports. À côté de ça, trois accès PMR ont été implémentés, devant l’entrée principale, devant le hall sportif, et devant l’école fondamentale."

Actuellement, l’Athénée de Jambes ne compte pas d’élèves en situation de handicap moteur. Mais l’école ne cesse de grandir, (1000 élèves actuellement) et pourrait ainsi s’ouvrir à un nouveau public. Dans l’enseignement classique, les établissements totalement accessibles aux PMR restent rares aujourd’hui.