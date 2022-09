Handi Job : l’ASBL qui accompagne les personnes handicapées dans leur entreprise

Pour y parvenir, elle a poussé la porte de Mohamed El Hendouz, le fondateur de Handi Job. L’ASBL épaule les personnes porteuses de handicaps dans la jungle administrative. "Quand on est noyés d’informations, on ne sait plus où aller", explique Mohamed, "Du coup avec l’ASBL, notre but est de donner des informations complètes et réalistes pour chaque porteur de projet".

"Il m’a expliqué toutes les démarches administratives", confirme Mélanie, "les aides financières que je pouvais obtenir, il m’a fourni les documents qui résumaient ce que je pouvais obtenir vis-à-vis de la mutuelle, du SPF Finances, de l’Aviq. Sans ça, j’aurais pu y arriver, mais avec beaucoup plus de difficultés".

En 7 ans, Handi Job a déjà aidé plus de 40 entreprises à se développer. Elles sont gérées par des personnes handicapées qui débordent de créativité. Pour parvenir à ses fins, l’ASBL compte sur un réseaux de 200 bénévoles, presque tous porteurs de handicap.