Handball : suivez le barrage Belgique - Luxembourg en direct (LIVE vidéo 20H10)

La Belgique rencontre le Luxembourg en barrages pour accéder au deuxième tour des qualifications de l'Euro masculin 2024 de handball. Ce samedi, suivez la deuxième rencontre entre Belges et Luxembourgeois en direct vidéo dès 20H10.

"Je voudrais qu'on finisse par une double qualification", a expliqué en conférence de presse Yérime Sylla, le sélectionneur des Red Wolves, qui ont assuré, la semaine passée, leur place au deuxième tour des qualifications du Mondial 2023.

La période est intense pour les Red Wolves, qui ont disputé quatre matches depuis le 5 janvier dans le cadre des qualifications au Mondial 2023. Le succès de samedi face au Kosovo (33-29) combiné à la défaite de la Turquie face à la Grèce (20-28) ouvre les portes du deuxième tour qualificatif. Mais à peine le temps de célébrer ce premier cap qu'une nouvelle mission attend déjà les troupes de Yérime Sylla. "On sent que les joueurs ne se satisferont pas que de cette qualification, même si on est très heureux. Ils sont déjà tournés vers le Luxembourg. On a pris le temps de savourer et on s'est vite remis au travail", a expliqué le sélectionneur.

Les quatre vainqueurs des barrages disputeront le deuxième tour de qualification à l'Euro 2024 entre octobre 2022 et avril 2023.