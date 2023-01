Handball : les Red Wolves terminent leur Coupe du monde sur une défaite contre les USA

La première Coupe du monde masculine de handball de l’histoire de la Belgique s’est terminée par une défaite 24-22 mardi face aux Etats-Unis lundi. Déjà assurés d’être éliminés, les Red Wolves avaient pour objectif de conquérir une deuxième victoire dans cette Coupe du monde après l’historique succès signé contre la Tunisie lors du groupe préliminaire en début de tournoi. Un exploit qu’ils ne sont pas parvenus à rééditer.

Menés rapidement de quatre buts dans cette partie (6-2), les Red Wolves sont restés au conctact et sont parvenus à réduire leur retard avant la pause (14-12). Les hommes de Yérime Sylla ont rapidement recollé au score (15-15) avant de se rendre coup pour coup avec leurs adversaires. Ils sont même parvenus à mener au score quatre fois dans cette rencontre mais n’ont jamais compté une marge de plus d’un but.

Dans le money-time, les Américains se sont montrés plus lucides que les Red Wolves, barrés par un excellent gardien américain, pour exploiter leurs occasions et finalement s’imposer.

Arrivés en Suède pour jauger son niveau, se frotter aux meilleures nations du Hand mondial et prendre un maximum de plaisir, les Red Wolves auront malgré tout rempli leur contrat.

La Belgique termine finalement dernière du groupe 4 avec 0 point, juste derrière les USA (2 pts). Le groupe 4 est dominé par l’Egypte avec 8 points, devant le Danemark (7) et la Croatie (5). Ces deux dernières nations sont candidates à la dernière place qualificative pour les quarts de finale (l'Egypte est déjà qualifié). Les Danois affrontent l’Egypte en soirée alors que la Croatie doit se mesurer à Bahreïn.