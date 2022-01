Handball : La Belgique efface le Luxembourg et passe au 2e tour des qualifs de l'Euro

Cette semaine, la Belgique rencontrait le Luxembourg en barrages pour accéder au deuxième tour des qualifications de l'Euro masculin 2024 de handball.

Les Red Wolves avaient pris le meilleur sur leur adversaire mercredi durant le match aller (26-32). Une avance donc de six buts avant le match retour programmé ce samedi soir et que vous avez pu suivre en direct vidéo sur RTBF.be/sport et RTBF Auvio.

En difficulté suite à la pression mise par les Luxembourgeois, les Belges ont arraché un partage (27-27), assurant l'essentiel : la qualif.

Les quatre vainqueurs des barrages disputeront le deuxième tour de qualification à l'Euro 2024 entre octobre 2022 et avril 2023. Les 32 équipes engagées à ce stade seront réparties dans huit groupes de quatre. Les deux premières de chacun d'entre eux et les quatre meilleures troisièmes rejoindront du 10 au 28 janvier 2024 l'Allemagne.

Le pays organisateur et les trois premiers de l'Euro 2022 qui se joue actuellement en Hongrie et en Slovaquie et qui s'achèvera le 30 janvier à Budapest, sont directement qualifiés pour la phase finale.