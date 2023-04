Hanane Karimi : "L’islamophobie genrée abîme nos corps et nos esprits"

Cette réalité est vécue comme une trahison par certaines des femmes interrogées par Hanane Karimi lors de la réalisation de sa thèse. C’est le cas de Naïma : "Quand on est jeune, on nous dit qu’on est dedans, qu’on est inclus. Et quand on fait des choix… La Déclaration des droits de l’Homme, ça résonne dans notre tête à tous [rires], on est tous égaux ! Et puis, bah non."

Et cette altérisation touche plus durement encore les femmes qui portent un foulard. Dans le discours public et politique, une telle attention est portée sur le voile que ce dernier finit par invisibiliser complètement les personnes qui le portent. C’est par exemple le cas de "l’affaire des foulards de Creil". En 1989, trois élèves musulmanes sont exclues de leur établissement scolaire après avoir refusé d’ôter leur foulard. L’affaire provoque un débat national qui évacue l’enjeu de l’accès à l’éducation et se cristallise autour d’une question : pour ou contre le voile ?

Ce sont les prémisses de ce que Hanane Karimi nomme la "nouvelle laïcité". Cette nouvelle interprétation de la laïcité se concrétise en 2004 par une loi qui interdit spécifiquement le port du "voile islamique, quel que soit le nom qu’on lui donne". Ainsi, la chercheuse explique que "la charge de la violence contre ce symbole légitime toutes les offensives contre celles qui portent le foulard : elles ne sont plus des filles ni des femmes, elles sont ‘voilées’".