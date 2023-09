Hanaë fait le pari audacieux de reprendre du Queen… et ça fonctionne !

Lors de cette première émission des auditions à l’aveugle de The Voice Kids saison 2, diffusée ce mardi 19 septembre sur La Une, vous avez pu découvrir une multitude de jeunes talents aux choix musicaux audacieux. Parmi ceux-ci, on retrouve Hanaë, 14 ans, qui s’attaque à l’un des morceaux les plus compliqués jamais interprétés : "Bohemian Rhapsody".