Han van Meegeren : le faussaire qui a dupé tous les critiques d'art en peignant un tableau dans le style de Vermeer

Pour comprendre cette histoire, il faut remonter à l’année 1937 : après plusieurs années d’efforts, il met au point une technique qui permettrait de faire vieillir un tableau en vitesse accélérée. Celle-ci se transpose sur une œuvre biblique, la visite du Christ à Emmaüs, scène du Nouveau Testament, peinte à la manière du grand maître flamand Johannes Vermeer.

En mélangeant de la bakélite, une résine artificielle, à des pigments du 17e siècle, Han van Meegeren semble donc avoir trouvé la recette gagnante pour faire passer son tableau comme l’œuvre de Vermeer… et donc en retirer un prix colossal. Celui-ci sera proposé sur le marché de l’art comme une œuvre oubliée et non pas une copie… et même les collectionneurs les plus pointus et les experts des musées n’y verront que du feu. Pire, ils et elles ont même décrété que ce tableau était un trésor oublié, le point d’orgue de la carrière de Vermeer. Alors que le maître flamand s’est surtout distingué pour ses peintures de scènes de la vie quotidienne. Aussitôt mis en circulation sur le marché de l’art, ce faux, appelé Les Disciples d’Emmaüs s’est hissé au rang de chef-d’œuvre aux yeux des plus grands professionnels.

Pourquoi le peintre Han van Meegeren a-t-il habilement œuvré pour devenir le "faussaire de Vermeer" ? Pourquoi est-il accusé de haute trahison ? Quel est le rapport qu’on lui prête avec les nazis dans cette histoire ? Et comment son histoire a-t-elle modifié à jamais le milieu de l’art ? Découvrez son récit rocambolesque dans L’Heure H.