Han-sur-Lesse : pour la première fois, une caméra dévoile la vie d’un couple de hiboux grands-ducs sauvages

Un des projets du Domaine des Grottes de Han est de faire découvrir à ses visiteurs tous les secrets de la vie sauvage présente sur le Domaine, mais qu’ils ne peuvent pas nécessairement voir. Après plusieurs années d’observations et de suivi, un premier projet vient de voir le jour, baptisé "Bubocam" !



Depuis plus de 7 ans, un couple de hiboux grands-ducs niche dans les rochers de Faule, toujours au même endroit. Après une étude de faisabilité technique et d’innombrables précautions pour éviter tout dérangement des oiseaux, une caméra d’observation " La Bubocam " dirigée sur le nid a été posée dans la falaise. Le résultat est exceptionnel.