Han-sur-Lesse: naissance exceptionnelle de triplés chez un couple de gloutons

"Valle et Skally, le couple de gloutons du Parc Animalier du Domaine des Grottes de Han, sont heureux de vous faire part de la naissance de leur triplés : 2 femelles, Greya (2,3 kg) et Grif (1,8 kg) et 1 mâle, Grimir (2,4 kg). Toute la famille se porte bien !" C'est avec ce faire-part de naissance original que le Parc Animalier du Domaine des Grottes de Han annonce cet événement exceptionnel. Après des jumeaux nés en 2020, la femelle Skally vient de donner naissance à des triplés. Ces naissances sont exceptionnelles car l’espèce est menacée. Elles sont également uniques car le site est le seul à accueillir cette espèce en Belgique.

"L’heureux événement était attendu par les soigneurs du Parc qui avaient remarqué que Skally ne quittait plus sa tanière ces dernières semaines. Après environ 2 mois passés en tanière aux côtés de leur mère, les bébés ont sorti le bout de leur museau. Quelle belle surprise de découvrir qu’ils étaient 3 !"