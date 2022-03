Han-sur-Lesse : les mues de bois de cerf permettent de suivre l’état de santé des pensionnaires du parc animalier

La période de la mue est déjà bien avancée pour les cerfs. Beaucoup de promeneurs ou de passionnés les "chassent" dans les forêts wallonnes. Les soigneurs des grottes de Han les récupèrent chaque année pour étudier l’âge et l’état de santé des grands cerfs du parc.

Il ne faut pas marcher énormément dans le parc et son couvert boisé pour les trouver. Les bois de cerf fraîchement tombés de la tête des grands mâles jonchent le sol parfois juste à côté des mangeoires. Evidemment, le trophée n’a pas la même saveur qu’après des heures de marche dans les forêts wallonnes mais les ramasser et les garder permet aux soigneurs de les suivre année après année : " Ici, c’est une recherche qu’on aime faire chaque année et qui nous permet de suivre les cerfs un à un durant plusieurs années", explique Valérian Boudart, soigneur. Des ramures étonnamment totalement identifiables pour les soigneurs parfois dès le premier coup d’œil : "Leur forme est d’origine génétique et reste stable d’une année à l’autre. Le nombre de pointes (les andouillers) n’est pas lié à l’âge comme on le pense souvent. Mais la forme des premiers pics, la courbure etc., restent les mêmes avec parfois une légère croissance et donc ici par exemple, nous avons sans aucun doute affaire à Isildur ! C’est l’un des plus gros cerfs reproducteurs du parc.".

Un outil de suivi sanitaire

Mais ces bois vont également servir à suivre l’état de santé des pensionnaires du parc. Quand des paires sont collectées, les soigneurs les pèsent pour suivre l’évolution : "Ici, c’est Philly et je vois que la paire pèse 4,380 kilogrammes. C’est légèrement supérieur à l’année dernière, détaille Rémy Strebelle, également soigneur. C’est déjà le signe qu’il n’a pas de problème de santé, d’hormone ou alimentaire. Et puis comme il est en pleine force de l’âge, si le poids avait été en diminution, nous aurions dû intervenir pour chercher l’origine du problème alors que cette diminution devient normale une fois un certain âge atteint, vers 12 ans généralement.".

Grâce à ce suivi, pas besoin de systématiquement attraper et contrôler les grands cerfs mâles un à un. Il ne faut intervenir que lorsqu’un problème se pose.