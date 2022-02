Han-sur-Lesse : le restaurant la Stradella détruit par le feu

Un incendie a ravagé cette nuit le restaurant "la Stradella " situé rue d’Hamptay à Hans-sur-Lesse. Le feu a pris peu après minuit. Les flammes se sont propagées via la toiture aux bâtiments jouxtant le restaurant. Les pompiers de Rochefort, Marche-en-Famenne et Beauraing se sont déployés sur place avec une grande échelle, deux autopompes et deux citernes. L’origine du sinistre est pour l’instant inconnue. Des investigations doivent être réalisées ce dimanche afin de vérifier l'éventuelle présence de traces de produits accélérants mais à ce stade la thèse criminelle n’est pas envisagée. Aucun blessé n’est à déplorer mais les dégâts sont très importants. La bourgmestre de Rochefort Corine Mullens s’est rendue sur place pour se rendre compte de la situation et proposer son aide à certaines personnes qui ont dû être relogées.