Han Bin Yoon et le Quatuor Akilone au Festival Musiq3 BW, gagnez deux places

Le violoncelliste Han Bin Yoon a captivé le public international avec ses performances émotionnelles et sa sonorité somptueuse.

Grand lauréat des Young Concert Artist International Auditions et de l'International Schoenfeld Cello Competition à Hong Kong, il a été salué par La Libre Belgique pour ses " superbes résonances, déployées avec élégance et un zeste de sentimentalité ". Pour la première fois, nous aurons le plaisir de l'entendre aux côtés du Quatuor Akilone dans un programme 100% Schubert. Ce quatuor tout terrain au jeu élégant et raffiné touche par son engagement et sa sensibilité. Lauréat du 8e Concours International de Quatuor à cordes de Bordeaux, il se produit dans les plus grandes salles d’Europe aussi bien que dans les prisons ou devant des réfugiés.

Le 30 septembre à 20 heures, au Palais de Plume à Ittre. Gagnez deux places