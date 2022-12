Hamza Mendyl, joueur marocain de l'OHL : "Contre l'Espagne, le Maroc doit être patient et attendre le bon moment"

Ce mardi, à 16H00, le Maroc affronte l’Espagne en huitième de finale de la Coupe du monde 2022. L’équipe de Complètement Foot a discuté lundi soir de cette rencontre avec Hamza Mendyl, latéral gauche marocain de 25 ans qui évolue à OHL, en Pro League. International à 20 reprises, il était dans la présélection du sélectionneur Walid Regragui pour le Mondial.

"On est très content du parcours marocain dans cette Coupe du monde. Tout le pays est content. Les joueurs ont réussi à sortir des poules malgré un groupe très difficile, notamment la Belgique. Ca signifie qu'il y a de très bons joueurs. Un très bon nouveau coach aussi. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler avec les joueurs, mais il a assez vite imposé sa tactique", a indiqué Hamza Mendyl.

"Je sens bien le match contre l'Espagne. On avait déjà affronté ce pays au Mondial 2018 en Russie, c'était un match serré. On avait partagé, c'était 2-2. Avec ce nouveau coach, on a nos chances. Les joueurs sont en confiance. La clé dans ce match, ce sera de résister. On sait que l'Espagne aime bien avoir la possession, ils vont avoir le ballon. Il faut être patient, attendre le bon moment et bien jouer les contres. Si les joueurs sont concentrés comme durant les trois premiers matches, il n'y aura aucun souci", a aussi précisé l’ancien joueur de Lille, de Schalke 04 ou encore de Dijon.