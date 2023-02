Hamza, le rappeur belge qui explose les compteurs, à la rencontre de ses fans à Bruxelles

Il est l'un des meilleurs rappeurs belges du moment, et il vient de sortir un nouvel album. Pour marquer le coup, le rappeur belge de 28 ans a décidé d'organiser une rencontre avec ses fans ce samedi à Bruxelles.

Son nouvel album "Sincèrement" explose les compteurs, réalisant le meilleur démarrage de l'année. Un album dans lequel il se confie davantage. "C'est un truc que j'avais plus de mal à faire auparavant. Comme j'ai fait une partie de cet album pendant le confinement, je me suis retrouvé assez seul, avec beaucoup de réflexions. J'ai donc été un peu plus introspectif", explique Hamza.

Dans cet album, il s'est par ailleurs offert de nombreux "feat" avec plusieurs stars internationales.