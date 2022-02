Hamster des ténèbres & drôles d’oiseaux sur les coteaux de la citadelle

D’années en années, les défenseurs d’animaux sont de plus en plus nombreux. On commence à prendre conscience de l’interdépendance qui nous relie à eux. " Il y a un changement de mentalité. C’est dû à plusieurs phénomènes conjoints, comme les efforts des scientifiques à rendre les animaux plus importants et plus présents. Ces études permettent de se rendre compte que ce sont des êtres avec des sentiments et une âme. Les réseaux sociaux n’y sont pas pour rien également, ils permettent de diffuser les bêtises ou autres des animaux de compagnie et cela forge une certaine empathie. "

Quand Vinciane a commencé ses recherches début des années 90, " J’ai constaté quelque chose d’hyper intéressant, c’est le fait qu’en quelques années, ce qu’on disait des animaux avait terriblement changé. A partir du moment où les scientifiques se sont rendu compte que les animaux n’étaient pas dépourvus de compétences cognitives, le regard envers eux a changé et heureusement. "