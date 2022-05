Hamon à Mont-Saint-Guibert : un espoir de reprise pour 30 travailleurs du site

On rappelle que le groupe Hamon, spécialisé dans les systèmes industriels de refroidissement, de dépollution de l’air et de récupération de chaleur, était constitué de 42 filiales à travers le monde. Si aucun repreneur ne s’est manifesté pour l’ensemble, il y aurait cependant un réel intérêt pour certaines filiales et activités qui fonctionnent toujours très bien. Et donc de l’espoir pour les 30 employés de Mont-Saint-Guibert que la curatelle a décidé de laisser en place, et qui ont un rôle transversal dont un repreneur aurait probablement besoin.

"Nous sommes entrés en négociation avec un, voire deux groupes intéressés, précise Me Vanham. La curatelle assure un intérim jusqu’à une éventuelle reprise. Je pense que les choses aboutiront, car les services à Mont-Saint-Guibert sont indispensables pour plusieurs sociétés filiales dans le monde, que ce soit en France, en Angleterre ou même en Asie. Il y a de l’espoir pour les 30 travailleurs, même s’ils pourraient passer sur un site plus réduit que celui de Mont-Saint-Guibert." A ce stade, le nom des éventuels repreneurs reste confidentiel.