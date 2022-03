Hamois : trois bonnes adresses pour passer du temps en famille

Notre route s’est achevée à Schaltin dans un petit coin de paradis. Cet endroit est le théâtre de balades au rythme de l’âne initiées dans le but de créer des ponts entre différents secteurs et surtout de fédérer autour de projets.

Sophie Bouchat nous accueille dans la nature, à deux pas de son âne et de ses moutons. En plus des balades qui ont lieu dans la région de Schaltin et les alentours, elle propose des activités nature et anime l’école du dehors dans des parcelles de son terrain : "On possède un lieu assez ressourçant et on n’avait pas envie de se le garder pour nous tout seuls. C’est important d’en faire bénéficier d’autres personnes".

Les balades pour les familles sont "une expérience inédite à vivre ensemble. C’est une rencontre avec l’âne et son éthologie en parallèle avec nos sens à nous."

