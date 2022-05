Hamoir : des livres, des enfants et… du yoga

Un retour à la simplicité, que l’animatrice estime nécessaire en cette période : "On est hyperstimulés, on est bourrés d’informations tout le temps, sur le plan visuel et auditif, estime Véronique Hugues. Il y a un rythme de vie qui n’est plus en accord avec le rythme naturel du corps, sans compter les stimulations dues aux écrans, les tablettes… Quand il y a un excès quelque part, c’est qu’il y a manque autre part. Et ce manque, c’est l’intériorisation. Les enfants ont encore cette connexion, mais on ne permet pas toujours de l’entretenir. La rencontre du conte (qui ouvre leur imaginaire) et leur intériorité, c’est fondamental si on ne veut pas en faire des pantins qui obéissent au doigt et à l’œil à toutes les injonctions extérieures."