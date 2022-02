Hamoir débloque 133.000 euros pour relancer son club de tennis

La commune de Hamoir va dépenser plus de 130.000 euros pour relancer son club de tennis. Un club qui a été partiellement détruit à cause des inondations.

Le chantier devrait débuter rapidement. Et il est temps de s'y mettre, car dans deux mois, les interclubs commencent.

Terrains et buvette doivent être rénovés

Sur 5 terrains, seuls 2 sont disponibles. Pour les interclubs, c'est trop peu, comme le souligne Pauline Daugné, responsable de l'école de tennis et conseillère communale: "Pour les équipes messieurs, c'est impossible, parce qu'on en a trop, simplement. La cafétéria, on a quand même des normes à respecter aussi pour la fédération, et donc une cafétéria dans cet état-là, ce n'est pas possible".

Il faut donc rénover terrains et buvette rapidement. La commune le sait, et c'est pour ça qu'elle est intervenue. "Sur fonds propres a été débloquée une somme de 100.000 euros afin de faire directement avancer très vite les choses" explique Pierre Silvestre, conseiller communal et membre du comité tennis de Hamoir. "Mais bien évidemment, la commune a pour espoir, à travers le fonds des calamités, d'être dédommagée à la fin de son investissement".

Des barrières amovibles en cas de crue

Le club reste donc bien le long de l'Ourthe, en zone inondable, mais il a tout prévu: "Nous avons placé des barrières amovibles qui vont permettre, s'il y a crue, à l'eau de circuler" précise Pierre Silvestre. "Ensuite, le tapis de sol qui va être placé sera collé totalement, ce qui va empêcher évidemment, lorsqu'il y a crue, de s'endommager et d'être enlevé par l'eau qui pourrait circuler." Un tapis qui, en plus, s'installe très vite.

Le club est donc optimiste. Les 200 membres pourraient taper la balle jaune dès le début de la saison.

Et si les travaux ne sont pas terminés à temps, le club envisage un plan B. Il se renseigne pour utiliser les terrains d'autres clubs et permettre ainsi à ses membres de participer aux compétitions.