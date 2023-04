Hamoir : après 45 ans, Annette Molhan-Lengler ferme sa librairie

Une page s’est tournée ce samedi à Hamoir. C’était le dernier jour d’ouverture pour le magasin d’Annette Molhan-Lengler. Elle était libraire dans le centre de Hamoir depuis 45 ans. Elle prend sa retraite.

Son magasin était plus qu’une librairie papeterie, parce qu’il proposait bien d’autres catégories d’articles mais aussi parce qu’il était un lieu que fréquentaient régulièrement, et même quotidiennement, de nombreux habitants de la localité. Samedi était donc une journée chargé en émotion pour tous : clients et patronne.

Les larmes aux yeux, Annette Molhan-Lengler nous a notamment confié : "J’aimais vraiment ce que je faisais. Mes clients sont devenus vraiment beaucoup d’amis. Ça va me manquer.".

Elle garde l’espoir de trouver un repreneur pour son magasin.