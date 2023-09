Hamme-Mille : le projet immobilier Equilis Bis présenté au public ce lundi soir

C’est un gros projet immobilier qui sera présenté au public, ce soir, à Hamme-Mille !

Le promoteur Equilis dévoilera la nouvelle mouture de ses plans, dans le cadre de l’étude d’incidences.



La société privée prévoit la construction de 5 immeubles à appartements, de maisons et de surfaces commerciales. Des aménagements sont aussi prévus, dans le centre, avec des places de parking, notamment ! De quoi susciter des questions chez les riverains, par exemple, en matière de mobilité.

Projet bis

5 immeubles totalisant 105 appartements, 30 maisons et 1600 m² pour des commerces et des professions libérales : voilà pour l’essentiel. Il y aura moins d’appartements et plus de maisons que dans la mouture initiale. "Nous avons voulu tenir compte de l’évolution de la situation et des remarques des habitants", explique Vincent Ferbus, porteur du projet. "Nous aurons effectivement moins d’appartements et un plus de maisons. Les gabarits choisis s’intégreront mieux dans le quartier".

Une zone d’immersion temporaire est prévue. Mais certains riverains s’inquiètent des possibles problèmes liés à l’absorption des eaux de pluie, le bosquet actuel étant déjà marécageux. D’autres redoutent un afflux de voitures et des problèmes de mobilité. "Deux ronds-points et le réaménagement du cœur de village devraient éviter les problèmes de mobilité", soutient Moustapha Nassiri, échevin de la mobilité.

Côté commerçants, on semble plutôt enthousiaste ! "Plus de riverains, c’est plus de clients et plus de dynamisme à Hamme-Mille", affirme une commerçante.

Quant à Carole Ghiot, bourgmestre de Beauvechain, elle rappelle que le projet émane du privé. Elle promet la transparence dans ce dossier.

La réunion de ce lundi soir est prévue à 20 heures, à la salle des fêtes de Hamme-Mille.