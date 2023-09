Hamme-Mille : Equilis dévoile la maquette virtuelle de son projet immobilier

Le public a pu prendre connaissance de la nouvelle mouture du projet immobilier Equilis, hier soir, à Hamme-Mille. De nombreux riverains étaient présents.

Le promoteur affirme avoir modifié son projet en intégrant mieux les enjeux sociétaux dans les contraintes du site.

"Des améliorations substantielles ont été apportées au niveau de la densité, de l’implantation des immeubles et de la gestion des abords. En réponse à l’évolution des besoins en logement, nous avons révisé le projet" en proposant plus de luminosité, d’espace et de verdure. "Cette nouvelle version compte une centaine d’appartements répartis dans cinq immeubles implantés autour d’une place de manière à respecter une évolution progressive dans les gabarits et les densités. Une trentaine de maisons unifamiliales regroupées dans trois ensembles viennent compléter le projet en périphérie" a expliqué Vincent Ferbus, d’Equilis.

Pour rappel, des riverains avaient manifesté leur inquiétude, notamment au niveau du risque de trafic supplémentaire sur la chaussée de Louvain. "Deux ronds-points et le réaménagement du cœur de village devraient éviter les problèmes de mobilité", nous avait déclaré Moustapha Nassiri, échevin de la mobilité.

Pas de quoi rassurer tous les riverains ! "Il y a toujours des doutes sur le risque d’inondations et sur la mobilité." De son côté, l’ancien conseiller d’opposition Jérôme Cogels estime que "le projet n’est pas mauvais mais qu’il faudra l’analyser en détail". Antoine Dal (Ecolo) affirme "qu’il faudra aussi veiller à la mixité sociale du projet et à son intégration dans le village".

Les riverains sont invités à formuler leurs suggestions, remarques et questions par courrier au Collège et au porteur de projet avant le 19 septembre prochain.