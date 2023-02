Hamlet à l'ORW, gagnez deux places

"Le Romantisme, avide d’introspection et d’exploration de l’âme humaine, redécouvre celui qui en a exploité les tréfonds avec une confondante clairvoyance" dit William Shakespeare. Le Hamlet d’Ambroise Thomas, créé à l’Opéra de Paris en 1868, juste un an après l’impressionnant Don Carlos de Verdi, illustre avec force les errances existentielles du héros éponyme et place la bouleversante et sublime folie d’Ophélie au cœur du drame.

Claudius est devenu roi du Danemark après avoir assassiné son frère et épousé sa veuve. Hamlet, fils du défunt, aime la belle Ophélie, fille du chambellan. Il reçoit la visite du spectre de son père qui lui ordonne de le venger. Simulant la folie, il congédie Ophélie qui perd la raison et se noie. Hamlet tue Claudius et monte sur le trône, inconsolable d’avoir perdu celle qu’il aime.

