La Scuderia Ferrari s’est montrée particulièrement à son avantage tant à Barcelone que lors de ces trois jours d’essais sur la piste de Bahreïn. À tel point que chez Mercedes on pointe les rouges comme l’une des équipes à battre pour le moment. Des affirmations qui ont le don d’irriter un peu Carlos Sainz. Mais l’Espagnol n’est pas vraiment étonné de la manière dont la marque à l’étoile rejette la pression sur les autres. "Ils font ça depuis cinq ou six ans déjà. C’est typique de Mercedes de mettre les autres au-dessus d’eux après les essais hivernaux et puis ils arrivent à la première course et écrasent la concurrence. Je ne comprends pas comment chaque année tout le monde continue à tomber dans le même piège alors que personne ne sait les programmes menés par telle ou telle équipe. Chaque saison c’est la même histoire, mais le plus important pour nous c’est de ne pas avoir eu de problèmes de fiabilité. Nous sommes prêts pour le début de saison."