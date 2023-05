Hamilton de Holanda, l’instrumentiste révolutionnaire brésilien

Hamilton de Holanda est un révolutionnaire ! Mais son arme est des plus pacifiques puisqu’il s’agit du bandolim, l’instrument emblématique du Choro, une musique née au 19ème siècle et qui reste aujourd’hui encore l’une des plus populaire du Brésil où il est souvent joué.

Hamilton, né en 1976, a grandi dans une famille de musiciens à Brasilia, la capitale. À l’âge de cinq ans, son grand-père lui a offert un Bandolim comme cadeau de Noël. Il débute sa carrière professionnelle comme prodige de son instrument alors qu’il n’a que six ans, lors d’une émission de télévision suivie par plus de 50 millions de téléspectateurs. Des années plus tard, fin des années 90, il réinvente la traditionnelle mandoline brésilienne en ajoutant une paire de cordes supplémentaires passant de 8 à 10, lui donnant une voix plus profonde qui émancipe l’emblématique instrument de l’héritage de certaines de ses influences et de certains de ses genres.